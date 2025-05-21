Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:15, 21 мая 2025Ценности

Тягу Николь Кидман к парикам объяснили

Парикмахер Ойгур объяснил тягу Николь Кидман к парикам желанием выглядеть моложе
Мария Винар

Фото: Alessandro Bremec / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британский парикмахер-стилист Адем Ойгур объяснил тягу австралийской актрисы Николь Кидман к парикам. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

Собеседник издания рассказал, что из-за частых укладок горячими инструментами натуральные волосы начинают выпадать и терять объем. В связи с этим многие голливудские звезды прибегают к наращенным прядям из-за желания скрыть данные проблемы и стать визуально моложе. Кроме того, специалист считает, что парики добавляют уверенности в себе и являются психологической защитой перед менопаузой.

«Частое обесцвечивание или термическая укладка на протяжении многих лет могут нанести значительный ущерб структуре волос. Другая причина — гормональные изменения, особенно в период пременопаузы или менопаузы, которые могут существенно повлиять на текстуру, объем и характер роста волос», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман оконфузилась на красной дорожке церемонии Kering Women In Motion Awards 2025 из-за накладных волос.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Стало известно о новом эпизоде жестокости боевиков «Азова»

    Иностранная модель появилась в Каннах в платье российского бренда

    Врач назвал признаки опущения внутренних органов

    Назван связанный с предпочтениями в еде малоизвестный признак слабоумия

    Большую часть запасов российской нефти назвали нерентабельной

    Связь между ценами на товары в России и стоимостью логистики объяснили

    17-летнего Адама Кадырова наградили второй за 10 дней медалью

    ФСБ задержала членов ОПГ 010 за покушение и вымогательство 10 миллионов рублей

    Акции «Газпрома» загадочно взлетели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости