Тягу Николь Кидман к парикам объяснили

Парикмахер Ойгур объяснил тягу Николь Кидман к парикам желанием выглядеть моложе

Британский парикмахер-стилист Адем Ойгур объяснил тягу австралийской актрисы Николь Кидман к парикам. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

Собеседник издания рассказал, что из-за частых укладок горячими инструментами натуральные волосы начинают выпадать и терять объем. В связи с этим многие голливудские звезды прибегают к наращенным прядям из-за желания скрыть данные проблемы и стать визуально моложе. Кроме того, специалист считает, что парики добавляют уверенности в себе и являются психологической защитой перед менопаузой.

«Частое обесцвечивание или термическая укладка на протяжении многих лет могут нанести значительный ущерб структуре волос. Другая причина — гормональные изменения, особенно в период пременопаузы или менопаузы, которые могут существенно повлиять на текстуру, объем и характер роста волос», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман оконфузилась на красной дорожке церемонии Kering Women In Motion Awards 2025 из-за накладных волос.