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17:19, 19 мая 2025Ценности

Николь Кидман оконфузилась на красной дорожке из-за накладных волос

Актриса Николь Кидман оконфузилась на премии из-за накладных волос
Мария Винар

Фото: Alessandro Bremec / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Австралийская актриса Николь Кидман оконфузилась на красной дорожке из-за накладных волос. Об этом пишет Daily Mail.

57-летняя звезда «Плохой девочки» посетила церемонию вручения премии Kering Women In Motion Awards 2025. Знаменитость выбрала для выхода в свет красное облегающее платье, которое было оформлено кружевами и высоким горлом. При этом ее внешний вид дополнили золотые часы, кольцо с массивным бриллиантом и маникюр в темных тонах.

Фото: Alessandro Bremec / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кроме того, Кидман предстала на публике с длинными волосами. По словам журналистов, она решила использовать парик. Однако, как оказалось, он был зафиксирован на голове неаккуратно и отличался по цвету от ее натуральных прядей.

Ранее поклонники заподозрили Николь Кидман в анорексии из-за внешности на новом видео.

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