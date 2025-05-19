Актриса Николь Кидман оконфузилась на премии из-за накладных волос

Австралийская актриса Николь Кидман оконфузилась на красной дорожке из-за накладных волос. Об этом пишет Daily Mail.

57-летняя звезда «Плохой девочки» посетила церемонию вручения премии Kering Women In Motion Awards 2025. Знаменитость выбрала для выхода в свет красное облегающее платье, которое было оформлено кружевами и высоким горлом. При этом ее внешний вид дополнили золотые часы, кольцо с массивным бриллиантом и маникюр в темных тонах.

Фото: Alessandro Bremec / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кроме того, Кидман предстала на публике с длинными волосами. По словам журналистов, она решила использовать парик. Однако, как оказалось, он был зафиксирован на голове неаккуратно и отличался по цвету от ее натуральных прядей.

Ранее поклонники заподозрили Николь Кидман в анорексии из-за внешности на новом видео.