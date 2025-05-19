Австралийскую и американскую актрису Николь Кидман заподозрили в анорексии из-за внешности на новом видео. Соответствующий пост появился на странице журнала The Hollywood Reporter в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя звезда посетила в Лос-Анджелесе премьеру сериала «Девять совсем незнакомых людей», где исполнила главную роль. Она выбрала для мероприятия блестящий черный костюм, который состоял из надетого на голое тело приталенного жакета с глубоким декольте и расклешенных брюк. Также артистка уложила волосы в конский хвост и дополнила образ остроносыми туфлями на каблуках и кожаными перчатками.

Пользователи сети высказались о ролике в комментариях. «Такая худая», «Голова слишком большая для тела», «Покормите ее кто-нибудь, пожалуйста», «Анорексия», «Ожившая восковая фигура», «Выглядит ужасно», «Анорексия в блестках — хватит это нормализовать и боготворить», — заявили юзеры.

Ранее в мае разница в росте американского актера Тома Круза и известного австралийского ведущего Ричарда Уилкинса на фото смутила пользователей сети.