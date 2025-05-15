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18:17, 15 мая 2025Ценности

Разница в росте Тома Круза и известного ведущего на фото смутила пользователей сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Ричард Уилкинс и Том Круз

Ричард Уилкинс и Том Круз. Фото: @richardwilkins

Разница в росте американского актера Тома Круза и известного австралийского ведущего Ричарда Уилкинса на фото смутила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на странице последнего в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

62-летний артист и 70-летний ведущий предстали на снимке в полный рост рядом друг с другом. Круз позировал в черном лонгсливе, брюках и кожаных туфлях в тон. В свою очередь, Уилкинс надел пиджак, джинсы и рубашку.

Подписчики обратили внимание на пропорции мужчин, отметив, что Круз выглядит значительно меньше. «Он такой маленький. Неудивительно, что он всегда просил Николь [Кидман] не носить каблуки», «Либо Ричард гигант, либо Том гном», «Интересно, он может перепрыгнуть Круза за раз?», «Ты [Уилкинс] выглядишь как гигант рядом с ним», «Тому это фото точно не понравится», «Я знаю, что Круз невысокий, но фотография выглядит искаженной», — заявили юзеры.

Известно, что рост Тома Круза составляет 170 сантиметров. В свою очередь, Уилкинс на 18 сантиметров выше актера.

В апреле внешность Тома Круза на новых фото описали в сети фразой «располневший психопат».

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