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14:23, 16 апреля 2025Ценности

Внешность Тома Круза на новых фото описали в сети фразой «располневший психопат»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid / Legion-Media

Внешность американского актера Тома Круза на новых фото описали в сети фразой «располневший психопат». На соответствующие кадры People обратило внимание издание Daily Mail.

62-летнего артиста сняли в аэропорту в Лондоне, куда он прилетел из Мадрида на собственном вертолете в сопровождении коллеги — 36-летней кубино-испанской актрисы Аны де Армас. Он предстал перед камерами в белой рубашке поло, серых брюках и синем пальто, а также черных туфлях со шнуровкой. В то же время Круз продемонстрировал удлиненную стрижку.

Читатели Daily Mail высказались об образе актера в комментариях. «У него парик», «С каждым днем ​​Круз все больше становится похож на женщину», «Неужели Тому пришлось купить новую пару увеличивающих рост туфель, чтобы быть с Армас на одном уровне?», «Что красивая женщина нашла в старом располневшем психопате — последователе культа?», «Стареющие мужчины так отчаянно хотят, чтобы их не считали старыми!» — заявили юзеры.

Ранее в апреле внешность младшего сына американского актера Арнольда Шварценеггера Кристофера Шварценеггера после похудения вызвала споры в сети.

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