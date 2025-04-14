Внешность сына Арнольда Шварценеггера после похудения вызвала споры в сети

Внешность младшего сына американского актера, культуриста и политика Арнольда Шварценеггера Кристофера Шварценеггера после похудения вызвала споры в сети. На фото со страницы его сестры Кэтрин Шварценеггер в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Daily Mail.

27-летний наследник артиста позировал (слева на снимке), стоя рядом с сестрами и братом. Он предстал перед камерой в темно-синей футболке, спортивных серых шортах до колена и белых кроссовках. При этом мужчина продемонстрировал значительную потерю веса. Отмечается, что он решил вести здоровый образ жизни и занялся фитнесом в 2020 году.

Читатели издания высказались о кадре в комментариях. «Два разных человека. Удивительно», «Отличная работа!», «Он выглядит хорошо. Немного упражнений и отказ от углеводов творят чудеса», «Это "Оземпик" или операция по уменьшению желудка», «Оземпиковое лицо», «Выглядит великолепно. Хотелось бы, чтобы люди перестали говорить про "Оземпик". Вы понятия не имеете, принимал ли его кто-то или нет», «Грудь и лодыжки показывают, что есть куда расти, потому что он все еще толстый», «Как можно быть ребенком Арни и не быть в форме?» — разошлись во мнениях юзеры.

Ранее в апреле в сети удивились внешности сына российского художника Никаса Сафронова пианиста Луки Затравкина после похудения.