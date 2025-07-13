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16:39, 13 июля 2025Бывший СССР

В украинском городе прогремел взрыв

В украинских Сумах прогремел взрыв, город частично обесточен
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ukrainian Emergency Service / AP

В украинском городе Сумы прогремел взрыв. Об этом сообщило местное издание «Общественное. Сумы» в своем Telegram-канале.

В городе частично пропало электроснабжение. Ранее 13 июля в Сумской области был сигнал воздушной тревоги.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»), Вооруженные силы (ВС) России прорвалась в Мирополье, наступая на Сумы. «На сумском направлении российские войска взяли на себя часть Александрии и штурмовали северный центр Мирополья, где заняли ряды», — говорится в сообщении.

11 июля стало известно, что FPV-дроны армии России впервые достигли целей в городе Сумы и уже активно применяются в боевых действиях на этом направлении.

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