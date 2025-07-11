Дроны Армии России впервые достигли города Сумы

FPV-дроны Армии России впервые достигли целей в городе Сумы и уже активно применяются в боевых действиях на этом направлении. Об этом сообщает портал «Украина.ру» в своем Telegram-канале.

«Пока что дроны-камикадзе дотягиваются лишь до самых административных границ города — однако то ли еще будет!» — отмечается в сообщении.

Аналогичную информацию подтверждают и украинские СМИ. В частности, издание «Страна.ua» пишет, что два российских дрона долетели до трассы в 300 метрах от Сум. Кроме того, способность Вооруженных сил (ВС) России наносить удары в черте города признал и аналитический центр Deep State.

Ранее стало известно, что отдельный центр Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) несет потери среди офицерского состава, что фиксируется на участках сумского направления. Как уточнил собеседник ТАСС, на данном участке фронта действует 140-й отдельный центр ССО. Он несет потери среди офицерского состава.