ТАСС: Отдельный центр ССО ВСУ теряет офицерский состав под Сумами

Отдельный центр Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) несет потери среди офицерского состава, что фиксируется на участках сумского направления. Об этом журналистам ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник издания, на данном участке фронта действует 140-й отдельный центр ССО. Он несет потери среди офицерского состава. В частности, военнослужащие подразделения российской группировки войск «Север» уничтожили некого капитана В. Яковенко.

10 июля стало известно, что ВСУ бросили раненых на сумском направлении. По данным источников, командир одной из украинских бригад дал приказ своему подчиненному бросить раненых товарищей, забрать рации и оружие. До этого появилась информация, что командование одного из батальонов дезертировало, сбежав с позиций.