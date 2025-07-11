Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:38, 10 июля 2025Бывший СССР

ВСУ бросили раненых на одном из направлений

ТАСС: Военные ВСУ бросают раненых товарищей на сумском направлении
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vadim Akhmetov / Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдает приказы военнослужащим бросать своих раненых товарищей на сумском направлении. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

Соответствующие данные были получены из радиоперехвата. Согласно нему, командир 71-й отдельной егерской бригады ВСУ приказал своим подчиненным срочно выдвигаться на позиции. Однако командир группы с позывным Арчи не смог выполнить задачу и отчитался о том, что солдаты контужены, а часть из них уже уничтожена.

Как пояснил собеседник агентства, командир сказал своему подчиненному оставлять раненых солдат, поскольку они совсем не нужны, а также забирать рацию вместе с оружием и уходить.

Ранее в Минобороны России (МО РФ) раскрыли подробности боев за территории при создании буферной зоны безопасности на СВО. До этого оборонное ведомство сообщило о групповом ударе по объектам в Киеве. Отмечалось, что российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о подготовке к встрече с Путиным

    В Германии назвали спектаклем конференцию по Украине

    На Западе заметили изменение риторики НАТО в отношении России

    ВСУ атаковали церковь в приграничном селе

    ВСУ начали терять офицерский состав под Сумами

    В Госдепе высказались о встрече Трампа и Путина

    Министр обороны Израиля направил послание верховному лидеру Ирана

    Смену позиции Трампа по Украине объяснили

    Личные острова, частные резиденции и суперъяхты. Где и как отдыхают миллиардеры?

    ВСУ бросили раненых на одном из направлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости