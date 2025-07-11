ТАСС: Военные ВСУ бросают раненых товарищей на сумском направлении

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдает приказы военнослужащим бросать своих раненых товарищей на сумском направлении. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

Соответствующие данные были получены из радиоперехвата. Согласно нему, командир 71-й отдельной егерской бригады ВСУ приказал своим подчиненным срочно выдвигаться на позиции. Однако командир группы с позывным Арчи не смог выполнить задачу и отчитался о том, что солдаты контужены, а часть из них уже уничтожена.

Как пояснил собеседник агентства, командир сказал своему подчиненному оставлять раненых солдат, поскольку они совсем не нужны, а также забирать рацию вместе с оружием и уходить.

Ранее в Минобороны России (МО РФ) раскрыли подробности боев за территории при создании буферной зоны безопасности на СВО. До этого оборонное ведомство сообщило о групповом ударе по объектам в Киеве. Отмечалось, что российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома.