Раскрыты подробности боев за территории при создании буферной зоны безопасности на СВО

МО РФ: ВС РФ продвинулись в районе шести населенных пунктов в Сумской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись в районе шести населенных пунктов в Сумской области. Подробности боев за территории при создании буферной зоны безопасности в границах проведения специальной военной операции (СВО) на Украине раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

Речь идет о селах Рыжевка, Кондратовка, Варачино, Яблоновка, Юнаковка и Садки. Бои за населенные пункты вели военнослужащие подразделения российской группировки войск «Север».

По данным оборонного ведомства, российские бойцы сражались с механизированной, егерской, двумя десантно-штурмовыми бригадами, штурмовым полком и двумя бригадами теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бойцы «Севера» также вели бои на харьковском направлении, продвинувшись в районе двух населенных пунктов — Волчанска и Мелового, уточнили в МО РФ.