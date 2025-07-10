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12:11, 10 июля 2025Россия

Раскрыты подробности боев за территории при создании буферной зоны безопасности на СВО

МО РФ: ВС РФ продвинулись в районе шести населенных пунктов в Сумской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись в районе шести населенных пунктов в Сумской области. Подробности боев за территории при создании буферной зоны безопасности в границах проведения специальной военной операции (СВО) на Украине раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

Речь идет о селах Рыжевка, Кондратовка, Варачино, Яблоновка, Юнаковка и Садки. Бои за населенные пункты вели военнослужащие подразделения российской группировки войск «Север».

По данным оборонного ведомства, российские бойцы сражались с механизированной, егерской, двумя десантно-штурмовыми бригадами, штурмовым полком и двумя бригадами теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бойцы «Севера» также вели бои на харьковском направлении, продвинувшись в районе двух населенных пунктов — Волчанска и Мелового, уточнили в МО РФ.

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