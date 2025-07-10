ТАСС: Командование батальона ВСУ бежало с сумского направления

Командование батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировало в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«150-е бригады показали свою полную небоеспособность на Сумском направлении, а в одном из подразделении дезертировал весь штаб батальона во главе с командиром», — прокомментировал источник агентства.

Ранее стало известно, что насильно мобилизованные бойцы батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) захотели сдать позиции на сумском направлении и бежать. Отмечается, что подобные мысли они высказывают в социальных сетях, а также обсуждают с незнакомыми людьми.

Украинский журналист Владимир Бойко отметил, что массовые случаи дезертирства приводят к отсутствию пехоты в ВСУ. Основную часть военнослужащих, по его словам, составляют операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).