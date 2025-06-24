Стало известно о дезертирстве бойцов «Айдара» на сумском направлении

ТАСС: Насильно мобилизованные бойцы батальона «Айдар» захотели сдать позиции

Насильно мобилизованные бойцы батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) захотели сдать позиции на сумском направлении. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Насильно мобилизованные в "Айдар" украинцы заявляют о своем деморализованном состоянии и стремлениях дезертировать», — сказано в сообщении информагентства.

Отмечается, что подобные мысли они высказывают в социальных сетях, а также обсуждают с незнакомыми людьми. Собеседник агентства напомнил, что Служба безопасности Украины (СБУ) следит за такими чатами.

Ранее стало известно, что бойцы батальона «Айдар» попытались прорваться в Курскую область. Украинские военнослужащие вступили с бойцами Вооруженных сил (ВС) России в стрелковый бой, после чего бежали в Сумскую область.