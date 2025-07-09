Журналист Бойко заявил, что в ВСУ отсутствует пехота из-за дезертирства

Массовые случаи дезертирства приводят к отсутствию пехоты в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский журналист Владимир Бойко, его слова передает «Страна.ua».

По его словам, за первое полугодие 2025 года на Украине было зарегистрировано более 107 тысяч уголовных производств о самовольном оставлении воинской части, хотя реальная картина хуже, ибо, как отмечает журналист, до октября 2024 года Государственное бюро расследований отказывалось вносить сведения о фактах дезертирства.

«Как результат — сегодня в Вооруженных силах Украины отсутствует пехота. Совсем. Пехота либо в бегах, либо в госпиталях, либо на кладбище», — написал Бойко.

По его словам, на линии боевого соприкосновения с украинской стороны находится от 30 до 50 тысяч военнослужащих, основную часть которых составляют операторы БПЛА.

Ранее стало известно, что насильно мобилизованные бойцы батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) захотели сдать позиции на сумском направлении. Отмечается, что подобные мысли они высказывают в социальных сетях, а также обсуждают с незнакомыми людьми.