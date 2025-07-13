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15:16, 13 июля 2025Мир

В ЕС рассказали об ответных мерах против США из-за введения пошлин

В ЕС подготовили два пакета мер на случай введения США торговых пошлин
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз (ЕС) готов к введению ответных меры против США из-за повышения торговых пошлин в начале августа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соединенные Штаты направили нам письмо с изложением мер, которые вступят в силу, если не будет найдено согласованное решение. Поэтому мы продлим приостановку наших контрмер до начала августа», — рассказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом глава Еврокомиссии отметила, что в ЕС уже подготовили два пакета контрмер против США, однако рассчитывают, что торговая сделка между сторонами будет заключена до 1 августа. До тех пор переговоры продолжатся.

12 июля президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа США вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза (ЕС). Такие же пошлины будут введены против Мексики.

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