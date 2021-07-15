Богатейший человек мира возьмет в космос 18-летнего студента

На космическом корабле New Shepard основателя Amazon и богатейшего человека мира Джеффа Безоса полетит 18-летний студент Оливер Дэмен, сообщается на сайте компании Blue Origin, организующей полет.

Молодой человек займет место пожелавшего остаться неизвестным мецената, который выиграл благотворительный аукцион, пожертвовав 28 миллионов долларов на исследование космоса через организацию Club for the Future, связанную с Blue Origin. Мужчина отказался от полета из-за нестыковок в расписании.

Как заявил генеральный директор Blue Origin Боб Смит, Дэмен представляет новое поколение людей, которые построят дорогу в космос. Полет на New Shepard осуществит детскую мечту юноши, который увлекается космосом с четырех лет. Если путешествие состоится, он станет самым молодым человеком, который побывал в космосе.

Дэмен является студентом и сыном генерального директора голландской частной инвестиционной компании Somerset Capital Partners Джоэса Дэмена.

Полет компании Безоса Blue Origin должен состояться 20 июля. По плану корабль стартует с космодрома в Техасе и поднимется на высоту в 105 километров от поверхности планеты, в среднем это должно занять 10-15 минут. С собой миллиардер собирается взять младшего брата и 82-летнюю летчицу Уолли Фанк. Она прошла подготовку еще в 1960-х, но тогда полеты отменили, и она так и не побывала в космосе.