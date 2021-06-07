Самый богатый человек полетит в космос

Основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос со своим братом и победителем аукциона в рамках первого космического полета Blue Origin 20 июля. Об этом самый богатый человек мира написал в Instagram.

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«С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом», — заявил Безос.

Компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру, сообщила в своем Twitter-аккаунте, что вместе с Безосом и его братом в космос отправится победитель аукциона, который завершится 12 июня. Прием заявок осуществляется до 10 июня.

Ранее, в апреле, глава компании SpaceX Илон Маск предупредил, что первым людям, которые полетят на Марс, нужно готовиться умереть не на Земле. По его словам, в ходе миссии «вы можете умереть, будет неудобно и, вероятно, не будет хорошей еды». Маск уверен, что первыми людьми на Марсе должны стать добровольцы, которых ждет «великолепное приключение».