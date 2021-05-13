Клим Шипенко и Юлия Пересильд полетят в космос для съемок на МКС

Российские режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд полетят на Международную космическую станцию (МКС), где они проведут съемки нового фильма. Об этом сообщает Первый канал.

Госкомиссия одобрила кандидатуры кинематографиста и артистки, которые будут снимать на станции ленту «Вызов». Старт киноэкспедиции к МКС запланирован на 5 октября текущего года на корабле «Союз МС-19» с комплекса Байконур. Отмечается, что отбор также прошли актриса Алена Мордовина и пилот Галина Каирова. Группа проведет в космосе 12 дней и затем вернется на Землю на аппарате «Союз МС-18».

В марте сообщалось, что 20 россиянок были отобраны в финал конкурса на главную роль в первой картине, снятой в космосе. Всего на участие в фильме с рабочим названием «Вызов» было подано около трех тысяч заявок. Проект будут продюсировать генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.