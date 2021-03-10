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На главную роль в фильме на МКС отобрали 20 финалисток

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Фото: НАСА / Wikimedia

20 россиянок были отобраны в финал конкурса на главную роль в первом фильме в космосе. Об этом сообщил Первый канал.

Всего на роль в российской картине с рабочим названием «Вызов» было подано более трех тысяч заявок. В финале же оказались как известные актрисы, так и девушки, не имеющих опыта в киноиндустрии: пилот, парашютист, психолог, научный сотрудник и другие.

На следующем этапе отбора финалисток ждет медкомиссия, которая начнется уже в марте, и уже после нее будет объявлена победительница и ее дублер. Также им предстоит пройти учебно-тренировочный курс подготовки в Школе космонавтов.

Кроме того, анкеты участниц изучат в «Роскосмосе». Таким образом госкорпорация увидела возможность получить множество кандидатов на зачисление в настоящий отряд космонавтов.

О съемках первого в истории художественного фильма, который будет снят в космосе, «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White объявили в сентябре 2020 года. По сценарию, главная героиня — молодая женщина, которая совершенно не планировала отправляться в космос, но через месяц должна оказаться на орбите. Полет запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле «Союз МС».

Кинокартину будут продюсировать лично генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Режиссером станет Клим Шипенко, который снял такие фильмы, как «Салют 7» и «Холоп». Он также отправится на МКС.

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