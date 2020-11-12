Звезда «Реальных пацанов» собралась лететь в космос

Российская актриса Зоя Бербер, звезда сериала «Реальные пацаны», собралась лететь в космос. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Актриса заявила, что хотела бы поучаствовать в кастинге на главную роль в новом отечественном проекте. Фильм, производством которого занялись «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White, будет сниматься на Международной космической станции (МКС).

«Узнала, что один продакшн проводит кастинг среди актрис: нужна героиня, которую по сюжету отправят в космос», — написала Бербер. Артистка отметила, что очень хочет попасть в космос и «подходит по всем параметрам».

При этом звезда сериала «Реальные пацаны» возмутилась странным требованием кастинга. «Необходимо прислать видео, в котором я должна читать письмо Татьяны к Онегину. Натурально и на полном серьезе», — отметила актриса.

О съемках первого художественного фильма, который будет снят в космосе, объявили в сентябре. Актер, который отправится в космос, и его дублер будут выбраны с помощью открытого конкурса.