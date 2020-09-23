«Роскосмос» снимет первый художественный фильм на МКС

«Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории снимут художественный фильм в космосе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Согласно сообщению госкорпорации, в рамках сюжета картины под рабочим названием «Вызов» главный герой полетит на Международную космическую станцию (МКС). Полет запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле «Союз МС». Актер, который отправится в космос, и его дублер будут выбраны с помощью открытого конкурса.

Кинокартину будут продюсировать лично гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава Первого канала Константин Эрнст. Режиссером станет Клим Шипенко, который снял такие фильмы, как «Салют 7» и «Холоп».

Ранее сообщалось, что компания SpaceX миллиардера Илона Маска решила снять первый в мире боевик в космосе. В нем снимется голливудский актер Том Круз. К проекту, который пока находится на ранней стадии разработки, также привлекли NASA.