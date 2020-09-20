Россияне смогут увидеть МКС в ночном небе

Россияне смогут наблюдать за пролетом Международной космической станции (МКС) в ночном небе ежедневно с 20 сентября по 10 октября, сообщили представители государственной корпорации «Роскосмос» в Telegram-канале.

Пролетающая станция с Земли будет похожа на звезду, по яркости схожую с Венерой. Каждый день в течение нескольких минут она будет пролетать с юго-запада на юго-восток. Чтобы рассчитать время, когда можно увидеть МКС, в госкорпорации представили графики «высоких» пролетов станции.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса» сообщил, что два космических туриста отправятся на борт Международной космической станции (МКС) в конце 2021 года. Их имена пока неизвестны, их назовут в начале следующего года.