Найден способ безопасного полета на Марс

Исследователи Лаборатории геномной медицины Джексона в Коннектикуте (США) нашли один из способов обезопасить астронавтов во время длительных космических путешествий, например, полета на Марс. Речь идет о предотвращении снижения мышечной массы в условиях невесомости. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

В рамках эксперимента ученые отправили на борт МКС 40 молодых мышей-самок. Восемь грызунов были генетически модифицированы и обладали удвоенной мышечной массой. 24 обычные мыши в условиях невесомости потеряли значительную часть мышечной и костной массы — до 18 процентов. Однако модифицированные животные сохранили свою массу, которая была такой же, как у группы модифицированных мышей, оставшихся на Земле.

Кроме того, у восьми других обычных мышей, которым давали специальные препараты, потеря массы также прекратилась. Эти соединения блокировали белки, которые ограничивают рост мышц.

Все мыши благополучно вернулись на Землю в капсуле SpaceX, которая приводнилась в Тихом океане у побережья Калифорнии. По словам ученых, некоторым обычным мышам после возвращения также вводили препарат, и животные быстро нарастили мышцы.