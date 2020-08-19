Астронавты НАСА сделали фото сразу двух явлений над Землей

Астронавты НАСА запечатлели на одной фотографии сразу два атмосферных феномена над Землей. Снимок опубликован в официальном Instagram-аккаунте @nasa.

На фото запечатлены северное сияние и свечение неба. Эти атмосферные явления имеют разную природу, однако возникают на приблизительно одинаковой высоте. Свечение неба происходит из-за реакции химических веществ, а северное сияние образуется из-за взаимодействия между энергией солнца и магнитным полем планеты.Отмечается, что астронавты сняли явления на рассвете 16 марта. В это время Международная космическая станция (МКС) находилась над южной частью Аляски.

Также внизу кадра располагается часть планеты. Как объяснили специалисты НАСА, на Земле можно увидеть ночные огни провинций Британская Колумбия и Альберта в Канаде.

Ранее в августе НАСА выложило в Twitter видео, на котором показано вылавливание космического корабля Crew Dragon из Мексиканского залива и его погрузка на платформу Go Navigator.