Астероид размером с футбольное поле разминулся с Землей

Астероид 2009 PQ1, чьи размеры сопоставимы с футбольным полем, разминулся с Землей. Об этом сообщили в НАСА, передает РИА Новости.

Космический объект длиной до 190 метров и шириной от 84 метров пролетел на расстоянии, семикратно превышающем дистанцию между Землей и Луной. В следующий раз он приблизится к Земле в 2137 году.

2009 PQ1 был впервые обнаружен 14 августа 2009 года. Он относится к группе «Аполлонов» — астероидов, пересекающих орбиту Земли.

В марте астрономы из проекта Virtual Telescope запечатлели на видео потенциально опасный для Земли астероид (52768) 1998 OR2.

Ранее исследователи из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) выяснили, что астероид размером с Эверест, убивший динозавров 66 миллионов лет назад, упал на Землю под «самым смертельным углом» из всех возможных. Согласно данным исследования, гигантский удар пришелся на территорию нынешнего мексиканского полуострова Юкатан, отделяющего Мексиканский залив от Карибского моря, под углом около 60 градусов, тем самым максимально увеличивая производство изменяющих климат парниковых газов.