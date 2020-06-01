Названа новая причина происхождения жизни на Земле

Международная группа ученых назвала падение крупного астероида возможной причиной возникновения жизни. К такому выводу исследователи пришли, обнаружив в кратере Чикшулуб (Чиксулуб) следы гидротермальной системы, подходящей для жизни бактерий. Статья исследователей опубликована в журнале Science Advances.

Экспедиция пробурила новые скважины глубиной 1335 метров ниже морского дна в районе пикового кольца кратера Чикшулуб, образовавшегося 66 миллионов лет назад, и изучили химический и морфологический состав извлеченных пород. Оказалось, что в кратере существовала обширная гидротермальная система, которая способствовала химической модификации более ста тысяч кубических километров земной коры. Это более чем в девять раз превышает объем Йеллоустонской кальдеры.

Температура гидротермальных источников достигала 300-400 градусов Цельсия, а сама система просуществовала около миллиона лет.

По мнению ученых, миллиарды лет назад похожая катастрофа могла привести к появлению первых микроорганизмов. Гидротермальные системы, образовавшиеся в результате удара, поддерживала условия для синтеза химических веществ и белков, из которых состоят живые клетки.

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