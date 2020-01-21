Обнаружен самый древний гигантский кратер на Земле

Австралийские ученые Университета Кертина обнаружили, что гигантский кратер Яррабубба (Yarrabubba), находящийся на западе Австралии, был сформирован при ударе метеорита 2,2 миллиарда лет назад. Это делает его самым древним следом от падения небесного тела из известных. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Точный возраст кратера составляет 2,229 миллиарда лет, и он на 200 миллионов лет старше любого другого подобного места на Земле. Это удалось определить благодаря анализу минералов, найденных на месте столкновения: циркона и монацита. Исследователи просканировали кристаллические зерна с помощью технологии SHRIMP (англ. Sensitive High Resolution Ion Micro Probe) и по изотопам урана вычислили время столкновения.

Оказалось, что возраст 70-километрового кратера совпадает со временем окончания глобального оледенения, известного как «Земля-снежок». Следы ледниковых отложений отсутствуют в течение 400 миллионов лет после удара метеорита. Катастрофа привела к испарению до полутора триллионов тонн льда. Водяной пар является еще более эффективным парниковым газом, чем углекислый газ, что способствовало разогреванию планеты.

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