В глубинах Тихого океана найдены огромные кратеры искусственного происхождения

В глубинах Тихого океана в районе атолла Бикини найдены огромные кратеры искусственного происхождения. О соответствующем исследовании ученых Делавэрского университета, проведенных при помощи гидролокатора, сообщает Popular Mechanics.

Целью работы специалистов стало обнаружение следов подводных испытаний ядерного оружия, проводимых США в регионе в 1946-1958 годах. Ученые создали соответствующую цифровую карту океанского дна с разрешением один метр на пиксель.

Специалистам удалось обнаружить, что, например, в результате операция Crossroads, когда в 1946 году на глубине 27 метров была взорвана бомба Baker мощностью 23 килотонны, образовался донный кратер глубиной 8 метров и диаметром 700 метров.

С другой стороны, в результате приповерхностного взрыва в 1954 году 15-мегатонной бомбы Castle Bravo, считающейся самой мощной среди когда-либо испытанных США, образовался кратер глубиной 25-30 метров и диаметром 1400 метров.

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