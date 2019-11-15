В США впечатлились «ядерным взрывом» под Москвой

Телеканал Звезда / YouTube

Имитационные испытания воздействия ударной волны от ядерного взрыва в подмосковном 12-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны России (Сергиев Посад — 7) не лишены смысла, полагает The Drive.

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«В целом дискуссии о ядерном оружии и потенциале для ядерного конфликта снова вошли в моду. Одновременно это может только по-новому подчеркнуть важность испытаний уникальных и впечатляющих эффектов, которые проводят такие организации, как российский 12-й Центральный научно-исследовательский институт», — пишет американское издание.

Таким образом в The Drive прокомментировали репортаж телеканала «Звезда», в котором проверялось, что «будет с легковым автомобилем при воздействии на него взрывной волны, которая эквивалентна той, что возникает при ядерном взрыве».

В октябре испанская газета La Vanguardia назвала мощнейшую в мире советскую термоядерную АН602 («Царь-бомба» или «Кузькина мать») бесполезной.

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