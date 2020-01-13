На Земле нашли затерянный гигантский кратер

Ученые нашли предполагаемое место падения 1,9-километрового астероида, столкнувшегося с Землей около 800 тысяч лет назад. Затерянный гигантский кратер располагается в вулканическом поле юго-восточной части Лаоса (юго-восточная Азия). Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи обнаружили на плато Болавен (южный Лаос) площадью шесть тысяч квадратных километров застывшие потоки лавы, которые соответствуют возрасту предполагаемого кратера: от 51 тысячи до 780 тысяч лет. Толщина слоя лавы составляет около 300 метров. При этом химический состав пород в этом районе совпадает с составом тектитов. Измерение гравитационных полей показало, что на глубине находится эллиптическая зона из рыхлых пород длиной 18 километров и шириной 13 километров. Эти данные указывают на наличие кратера.

Основным свидетельством столкновения Земли с астероидом были тектиты — фрагменты оплавленных пород, сформировавшиеся при ударном воздействии астероида. Их обнаруживали в различных регионах Земли, в том числе в Австралии, Антарктиде и Индокитае — полуострове на юго-востоке Азии. По расчетам, такое столкновение должно было оставить кратер шириной в несколько километров.

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