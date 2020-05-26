Раскрыты подробности падения убившего динозавров астероида

Исследователи из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) выяснили, что астероид, убивший динозавров 66 миллионов лет назад, упал на Землю под «самым смертельным углом» из всех возможных. Подробности исследования раскрыла газета Daily Mail.

Согласно данным исследования, гигантский удар пришелся на территорию нынешнего мексиканского полуострова Юкатан, отделяющего Мексиканский залив от Карибского моря, под углом около 60 градусов, тем самым максимально увеличивая производство изменяющих климат парниковых газов. Эксперты утверждают, что глобальная катастрофа, вызванная астероидом, который был больше, чем гора Эверест, была намного хуже, чем предполагалось.

Предыдущие исследования предполагали, что астероид упал на Землю под углом 30 градусов, тогда как другие считали, что он разбился под прямым углом. Однако благодаря виртуальному моделированию момента падения, команда ученых выяснила, что настоящий ход событий крылся между этими двумя предположениями, который оказался еще хуже для древней жизни. Считается, что массовое вымирание, произошедшее после столкновения, уничтожило около трех четвертей всех видов животных и растений, живущих в то время.

«Для динозавров наихудший сценарий — именно то, что произошло», — сказал автор статьи и планетолог из Имперского колледжа Лондона Гарет Коллинз (Gareth Collins). Астероид оставил после себя кратер шириной в 120 миль (около 193 километров) в зоне бедствия, испаряя камни и отправляя миллиарды тонн серы и углекислого газа в доисторические небеса. Он отметил, что все живые существа в зоне поражения могли сгореть заживо в течение нескольких минут, а облако пыли, образовавшееся в результате удара, могло затмить солнце, что, вероятно, спровоцировало «ядерную зиму».

«Он ударил по одному из самых смертоносных возможных углов. Наши моделирования дают убедительные доказательства того, что астероид ударил под крутым углом — возможно, 60 градусов над горизонтом — и приблизился к своей цели с северо-востока», — сказал планетолог. «Мы знаем, что это был один из худших сценариев», — добавил он.

Доктор Коллинз и его коллеги использовали модель, которая учитывала четыре различных возможных угла удара от поверхности Земли — 90, 60, 45 и 30 градусов. По словам исследователей, ключом к определению правильного угла и направления удара астероида была попытка воссоздать точную природу центра кратера, так называемого «пикового кольца» и подстилающих пород. Исследователи утверждают, что моделирование угла в 60 градусов практически точно воспроизводит наблюдения в реальном мире.

Автор статьи и геолог Ауриол Рей (Auriol Rae) из Университета Фрайбурга, Германия, заявил, что результаты исследований могут помочь лучше понять, как образуются крупные кратеры на других планетах.