Проникшего в музей ради селфи с черепом динозавра мужчину арестовали

Мужчину, проникшего в австралийский музей ради селфи с черепом динозавра, арестовали. Камеры видеонаблюдения запечатлели весь процесс, передает New York Post.

По данным полиции, 25-летний мужчина проник в здание музея где-то в час ночи. Он около 40 минут бродил по пустым залам и делал снимки.

Во время своего визита он также успел украсть один из предметов музейной коллекции.

Ему были предъявлены обвинения во взломе с проникновением, вскоре он предстанет перед судом.

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