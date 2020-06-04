Раскрыта истинная природа «пришельца» из глубин космоса

Ученые Чикагского университета пришли к выводу, что первый обнаруженный межзвездный астероид Оумуамуа на самом деле представляет собой глыбу замороженного молекулярного водорода. По мнению исследователей, это объясняет все странные свойства объекта, который некоторые специалисты считали инопланетным зондом. Статья, в которой раскрывается истинная природа «пришельца», опубликована в репозитории препринтов arXiv.

По мнению ученых, аномальное ускорение объекта во время его удаления от Солнца объясняется тем, что он является кометой с невидимым хвостом. У обычных комет солнечное излучение вызывает испарения льда, что легко обнаруживается, однако в данном случае выбрасываемый с поверхности материал неразличим для наземных телескопов. Единственным видом льда, который объясняет поведение Оумуамуа, оказался молекулярным водородом.

Лед молекулярного водорода образуется при температуре чуть выше абсолютного нуля. Он не отражает свет, а также не производит никакого света при таянии. Ученые считают, что межзвездное пространство может быть заполнено такими темными водородными «айсбергами». Эти объекты могут возникать в центрах гигантских облаков водорода и гелия, где также рождаются звезды.

Странная вытянутая и плоская форма объекта также объясняется этой гипотезой. Исследователи сравнивают Оумуамуа с кусочком мыла, которое становится все тоньше. Астероид теряет массу из-за постоянного воздействия со стороны света и высокоэнергетических частиц.

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