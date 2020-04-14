Раскрыта загадка появления межзвездного «инопланетного зонда»

Международная группа астрономов из США и Китая с помощью компьютерного моделирования раскрыла загадку происхождения межзвездного астероида Оумуамуа, который, как всерьез полагали некоторые ученые, мог быть инопланетным зондом из-за необычной формы. Согласно их выводам, ключевую роль в его появлении сыграли приливные силы. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Nature Astronomy.

Исследователи показали, что объекты, подобные Оумуамуа, могут формироваться при фрагментации родительских тел, когда те проходят слишком близко к звездам, после чего обломки выбрасываются в межзвездное пространство. Специалисты провели детализированное компьютерное моделирование структурной динамики объекта, пролетающего вблизи звезды. Оказалось, что соотношение длины к толщине фрагмента может быть даже больше, чем десять к одному.

На близком расстоянии к звезде поверхность возникшего астероида будет плавиться, а на большой дистанции сформируется кора, обеспечивающая структурную стабильность вытянутой формы. Рассеивание тепла из-за приливного разрушения способствует снижению количества летучих веществ, что объясняет цвет поверхности Оумуамуа и отсутствие комы — туманной оболочки вокруг ядра. В то же время водяной лед мог сохраниться под поверхностью межзвездного тела, оставаясь в конденсированной форме.

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