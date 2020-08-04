SpaceX показала полное видео спуска Crew Dragon

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Американская компания SpaceX показала полное видео спуска космического корабля Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли, включающее развертывание парашютов и приводнение в Мексиканском заливе.

Ранее НАСА выложило в Twitter видео, на котором показано вылавливание Crew Dragon из Мексиканского залива и его погрузка на платформу Go Navigator.

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От Международной космической станции (МКС) данный космический корабль отстыковался 2 августа. В тот же день Crew Dragon при помощи парашютов совершил спуск на Землю, где приводнился в Мексиканском заливе.

Пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая с 39-го стартового комплекса, расположенного на территории Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде (США). Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle.