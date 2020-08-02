Crew Dragon успешно вернулся на Землю из первого пилотируемого полета

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды. Трансляция ведется на сайте SpaceX.

Корабль, который отстыковался от Международной космической станции (МКС), коснулся воды в 21:48 по Москве. Это стало первой посадской американского пилотируемого корабля на воду с 1975 года.

На аппарате на Землю вернулись астронавты НАСА Дуглас Харли и Роберт Бенкен, которые провели два месяца на МКС.

В мае состоялся пуск Crew Dragon с экипажем к МКС, который стал первым пилотируемым, проведенным НАСА начиная с июля 2011 года. После этого и вплоть до последнего времени астронавтов на МКС доставлял «Роскосмос».