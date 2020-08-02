Crew Dragon отстыковался от МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте SpaceX.

Расстыковка была осуществлена в субботу в 19:45 по времени Восточного побережья США (2 августа в 02:45 мск). Планируется, что аппарат с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном совершит приводнение в Мексиканском заливе около берегов штата Флорида через 19 часов.

По словам менеджера коммерческой программы полетов Стива Стича, точное место посадки зависит от погодных условий. Будут учитываться такие параметры, как высота волн, сила ветра, отсутствие осадков или грозового фронта, видимость и возможности для полетов вертолетов поисково-спасательных групп.

В мае состоялся первый пуск Crew Dragon с экипажем к МКС, который стал первый пилотируемым, проведенным НАСА начиная с июля 2011 года. После этого и вплоть до последнего времени астронавтов на МКС доставлял «Роскосмос».