Названо условие полетов российских космонавтов на американских кораблях

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал условие полетов российских космонавтов на американских кораблях SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, для начала космические корабли США должны пройти необходимую сертификацию. Рогозин отметил, что безопасность кораблей — главное условие их использования для отправки в космос российских космонавтов.

В мае состоялся первый пуск Crew Dragon с экипажем к МКС, который стал первый пилотируемым, проведенным НАСА начиная с июля 2011 года. После этого и вплоть до последнего времени астронавтов на МКС доставлял «Роскосмос». Ежегодно госкорпорация получала от НАСА за доставку астронавтов на МКС около 400 миллионов долларов, которые обеспечивали финансирование российской пилотируемой космонавтики. Соответствующий контракт, предполагающий доставку одного астронавта на МКС за 90 миллионов долларов, завершается осенью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



