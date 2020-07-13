Рогозин назвал космические корабли США гламурной версией российского «Союза»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил новые американские космические корабли SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, они более гламурные, чем российский «Союз», хотя, по сути, являются его аналогами.

Рогозин также отметил, что разрабатываемый в России космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») в отличие от новинок США, будет летать не только на околоземную орбиту, но и к Луне.

В мае состоялся первый пуск Crew Dragon с экипажем к МКС, который стал первый пилотируемым, проведенным НАСА, начиная с июля 2011 года. После этого и вплоть до последнего времени астронавтов на МКС доставлял «Роскосмос». Ежегодно госкорпорация получала от НАСА за доставку астронавтов на МКС около 400 миллионов долларов, которые обеспечивали финансирование российской пилотируемой космонавтики. Соответствующий контракт, предполагающий доставку одного астронавта на МКС за 90 миллионов долларов, завершается осенью.

В сентябре 2014 года американские SpaceX и Boeing были названы победителями программы Commercial Crew Transportation Capability, предполагающей создание в США пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту.

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