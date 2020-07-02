«Роскосмос» заинтересовался полетами на Crew Dragon

«Роскосмос» интересуется вопросами безопасности американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon, решение которых позволит использовать его для доставки космонавтов на Международную космическую станцию (МКС), приводит ТАСС заявление первого заместителя главы госкорпорации по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича.

«Корабль не прошел сертификацию, и нам американцы предлагают меняться, как это было в период полета их шаттлов: наши космонавты летали на их шаттлах, их астронавты летали на наших "Союзах". Мы соглашаемся с этим, но только в той части, когда будет сертифицирован их корабль», — сказал менеджер.

Согласно Урличичу, к Crew Dragon у госкорпорации «еще есть ряд вопросов». «И не было еще ни одного успешного возвращения с астронавтами», — заявил менеджер.

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В июне редактор «Русского космоса» Игорь Афанасьев заявил, что Crew Dragon американской компании SpaceX может представлять опасность для находящегося на его борту экипажа.

В мае состоялся первый пуск Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции (МКС), который стал первый пилотируемым, проведенным НАСА, начиная с июля 2011 года. После этого и вплоть до последнего времени астронавтов на МКС доставлял «Роскосмос». Ежегодно госкорпорация получала от НАСА за доставку астронавтов на МКС около 400 миллионов долларов, которые обеспечивали финансирование российской пилотируемой космонавтики. Соответствующий контракт, предполагающий доставку одного астронавта на МКС за 90 миллионов долларов, завершается осенью.

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