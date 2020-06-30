В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте

Россия на замену тяжелой ракете «Протон-М» создает значительно более дорогой носитель «Ангара-А5», который оказывается неконкурентоспособным по сравнению с новыми западными носителями, пишет американское издание Ars Technica.

В публикации отмечается, что конкуренцию американской ракете Falcon 9 составят японский носитель H3 и европейский Ariane 6.

«Возможно, они [в России] могут использовать какой-то батут, чтобы добраться до космоса дешевле», — говорится в самом популярном комментарии под заметкой Ars Technica.

В американском издании отмечают, что строящиеся планы России по созданию ракет «Союз-5», «Союз-6» и «Союз-7», а также сверхтяжелого носителя «Енисей», являются «бумажными», а их задача заключается в поддержании страной образа космической сверхдержавы.

В июне РИА Новости, ссылаясь на финансовый отчет Центра Хруничева (входит в «Роскосмос») за 2019 год, сообщило, что стоимость «Ангара-А5» составляет семь миллиардов рублей, что в три раза дороже «Протон-М».

В мае 2019 года согласно документу, опубликованному на сайте Федерального реестра США, последние с 1 января 2023 года запрещают использование российских ракет для вывода космических аппаратов, которые в своем составе имеют комплектующие американского производства. Кроме России, в данном списке значатся Китай, КНДР, Иран, Сирия и Судан.

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В апреле 2014 года Дмитрий Рогозин, который в настоящее время занимает должность гендиректора «Роскосмоса», посоветовал США использовать батуты для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

Центр Хруничева считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В легкой и тяжелой версиях носитель летал дважды (в 2014 году). В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.

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