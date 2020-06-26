«Роскосмос» займется выживанием

Занятие космическим туризмом объясняется необходимостью «Роскосмоса» выживать, рассказал РИА Новости космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка.

«Нашей ракетно-космической отрасли приходится выживать, зарабатывать деньги, это нормально, чтобы туристы не ушли к Илону Маску на его [Crew] Dragon и к Boeing на Starliner. Им нужно предлагать уникальные возможности», — сказал специалист.

Также эксперт прокомментировал соглашение между ракетно-космической корпорации «Энергия» и Space Adventures, подразумевающее выход туриста в открытый космос в 2023 году. По его словам, «туристы не будут готовиться так тщательно к выходу в космос. Но в таком случае я бы не назвал это выходом в открытый космос. Это называется вынос туриста в открытый космос».

По мнению члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, полет туриста на Международную космическую станцию (МКС) вместе с выходом в открытый космос стоит около 200 миллионов долларов, а сама МКС уже не интересна ведущим державам и после 2024 года может прекратить работу.

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В июне «Энергия» заявила о заключении соглашения со Space Adventures, предполагающего выход туриста в открытый космос.

Согласно открытым источникам, российская пилотируемая космонавтика существовала за счет доставки астронавтов на МКС, в чем Россия с июля 2011 года по май 2020 года занимала монопольное положение. Ежегодно «Роскосмос» за подобные услуги получал от НАСА по около 400 миллионов долларов. Между тем возможностей для космического туризма у США больше, чем у России, поскольку первые располагают двумя многоразовыми пилотируемыми космическими кораблями против одного одноразового «Союз МС» у второй.

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