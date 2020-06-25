Названа дата первого в истории выхода туриста в открытый космос

Космический турист впервые в истории выйдет в открытый космос в 2023 году. Соответствующий договор подписала ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», входящая в состав «Роскосмоса», с американской компанией Space Adventures Inc., которая занимается развитием космического туризма. Об этом сообщается на сайте российской корпорации.

Отмечается, что в 2023 году двое туристов отправятся на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз МС».

«Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС», — сообщила «Энергия». Имя туриста не раскрывается.

Отмечается, что российская корпорация уже сотрудничала с американской компанией. С 2001 по 2009 год совместно было организовано восемь краткосрочных коммерческих полетов на Российский сегмент МКС на кораблях «Союз». Космическими туристами становились граждане США, Великобритании и Канады. Однако никто из них не выходил в открытый космос.

Ранее в июне генеральный директор «Главкосмоса» (дочерняя компания «Роскосмоса») Дмитрий Лоскутов заявил, что человечество находится в самом начале освоения космоса. Таким образом менеджер объяснил желание туристов совершать полеты в космос, в том числе с использованием российского космического корабля «Союз МС».

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