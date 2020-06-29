Раскрыта стоимость производства российской «Ангары»

Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» составляет семь миллиардов рублей, что в три раза дороже ракеты «Протон-М», которую ей предстоит заменить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева (входит в «Роскосмос») за 2019 год.

В отчете говорится также о необходимости снижения себестоимости ракеты.

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«Реализация настоящих мероприятий позволяет обеспечить снижение себестоимости РН "Ангара" с текущего уровня семь миллиардов рублей до уровня четыре миллиарда рублей к 2024 году», — отмечается в документе.

В августе 2019 года генеральный конструктор по ракетам-носителям Александр Медведев, принимавший участие в разработке семейства «Ангара», заявил, что стоимость тяжелой ракеты «Протон-М» из-за сокращения производства вырастет в 2,5 раза и сравняется с ценой носителя «Ангара-А5».

Центр Хруничева считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В легкой и тяжелой версиях носитель летал дважды (в 2014 году). В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.

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