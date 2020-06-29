«Роскосмос» объяснил высокую стоимость «Ангары»

Высокая себестоимость ракеты-носителя «Ангара-А5» связана с особенностями ее производства. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

В первую очередь высокую стоимость производства «Ангары» можно объяснить сборкой ракеты в двух городах — Москве и Омске. По словам представителя «Роскосмоса», пока производство не будет полностью перенесено в Омск, на площадку ПО «Полет», будут создаваться дополнительные накладные расходы.

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Также удорожание связано с тем, что «Ангара-А5» находится на испытаниях и производится не серийно, а штучно. «В серии цена приблизится к рыночной», — заявил собеседник агентства.

Ранее Центр Хруничева (входит в «Роскосомос») объявил, что стоимость ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» составит семь миллиардов рублей. Таким образом, новая разработка станет в три раза дороже ракеты «Протон-М», которую ей предстоит заменить. Центр Хруничева считается самым убытычным предприятием «Роскосмоса». Долги организации превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации

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