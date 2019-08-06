«Роскосмос» вслед за SpaceX снизил цены

«Роскосмос» снизил стоимость выведения одного килограмма полезной нагрузки на околоземную орбиту средней ракетой «Союз-2» почти в два раза, сообщает РИА Новости.

«Стоимость запуска космических аппаратов формата кубсат размерности 3U (со сторонами 10 на 10 на 30 сантиметров) составит 170 тысяч долларов. В рамках запуска микроспутников на этих же миссиях компания уже подписала контракты с рядом заказчиков по цене от 15 тысяч до 17 тысяч долларов за килограмм», — отмечает госкорпорация.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин падение стоимости объяснил «работой по снижению нашими предприятиями непроизводственных расходов на 15 процентов».

В августе американская компания SpaceX объявила о снижении базовой стоимости групповых услуг по выведению микроспутников SmallSat общим весом до 150 килограммов на солнечно-синхронную орбиту ракетой Falcon 9 до 2,25 миллиона долларов.

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В мае сообщалось, что легкая ракета «Ангара-1.2», выпускаемая «Центром Хруничева» (Москва) дороже средних носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», производимых ракетно-космическим (РКЦ) «Прогресс» (Самара) почти на 700 миллионов рублей.

В августе 2017 года стало известно, что из 73 спутников, запущенных 14 июля 2017 года на российской ракете «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат-М» (производства химкинского Научно-производственного объединения имени Семена Лавочкина), четыре не выходят на связь, а два оказались на незапланированных орбитах.

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