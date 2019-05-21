«Ангара-1.2» оказалась в полтора раза дороже «Союз-1.2б»

Легкая ракета «Ангара-1.2» дороже средних носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» почти на 700 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс».

Информационное агентство обратило внимание на данные, размещенные в собственной системе «СПАРК-Маркетинг». Согласно представленным материалам, «Роскосмос» за восемь единиц «Союз-2.1б», предназначенных для запуска к Международной космической станции (МКС) грузовиков «Прогресс МС» и пилотируемых кораблей «Союз МС», готов заплатить 10 миллиардов 447 миллионов рублей (то есть по 1,3 миллиарда рублей за ракету).

С другой стороны, заказ госкорпорации на строительство одного носителя «Ангара-1.2», который в 2021 году должен запустить три спутника системы «Гонец», составляет 2 миллиарда 27,8 миллиона рублей. Как отмечает агентство, до этого шесть спутников «Гонец» будут выводиться двумя пусками «Союз-2.1б» стоимостью 1,345 миллиарда рублей каждый.

«Таким образом, стоимость [легкой] "Ангары" превысит цену [среднего] "Союза" почти на 700 миллионов рублей», — заключает «Интерфакс».

В марте глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter заявил, что «никакого отставания в техническом развитии [госкорпорации] нет. Есть серьезное отставание в финансировании отрасли».

В июле 2018 года Рогозин предложил объединить «Центра Хруничева» и «Прогресс» в кооперацию. По словам главы госкорпорации, это необходимо для «финансового оздоровления "Центра Хруничева"», сообщало РИА Новости.

В мае того же года Рогозин немедленно призвал предприятия «Роскосмоса» найти применение ракетам семейства «Ангара», передавало РИА Новости.

Грузоподъемность ракет среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» при выведении полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту составляет 7 и 7,85 тонны (при старте с Плесецка), соответственно. Носители серийно выпускаются ракетно-космическим центром «Прогресс» (Самара). Предприятие считается одной из немногих финансово устойчивых компаний госкорпорации.

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Грузоподъемность легкой ракеты «Ангара-1.2», создаваемой «Центром Хруничева» (в Москве и Омске), при выведении полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту составляет 3,5 тонны.

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.

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