Россия создаст супертяжелую ракету

Россия разрабатывает ракету супертяжелого класса, передает ТАСС заявление гендиректора «Росскосмоса» Дмитрия Рогозина, в котором тот перечислил создаваемые госкорпорацией ракеты космического назначения.

«У нас в легком классе единичка — "Ангара" ("Ангара 1.1" и 1.2 — прим. «Ленты.ру»), средний класс — "Союз-5", в тяжелом — "Ангара-А5", в супертяжелом классе — "Ангара-А5В"», — сказал топ-менеджер.

Также Рогозин сообщил, что «проекта "Ангара-А3" никто никогда не планировал», поскольку «была ракета "Зенит"», которую решено заменить на «Союз-5».

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«Ангара-А5В» от «Ангара-А5» отличается, в частности, кислородно-водородной ступенью, из-за чего грузоподъемность носителя вырастает с 25,8 тонны до 38 тонн.

Согласно общепринятой классификации, ракеты-носители космического назначения включают четыре основных класса: легкие, средние, тяжелые и сверхтяжелые. В СССР тяжелой ракетой считался носитель грузоподъемностью от 20 до 100 тонн, сверхтяжелой — свыше 100 тонн. В США сверхтяжелой ракетой традиционно считается носитель, способный выводить на низкую околоземную орбиту груз тяжелее 50 тонн.

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