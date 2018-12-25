«Ангару-А5» продули и изменили

После испытаний моделей ракеты «Ангара-А5», проводимых в большой гиперзвуковой и ударной аэродинамических трубах, конструкцию ракеты изменили, сообщает Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).

Ученые организации «определили на траектории выведения при гиперзвуковых режимах полета особенности обтекания и теплообмена на поверхности ракеты-носителя», а также выявили «области и элементы конструкции, подверженные повышенным тепловым нагрузкам».

«Анализ результатов показал, что ряд элементов конструкции, находящихся в зоне сильной аэродинамической интерференции блоков ракеты-носителя, подвержен опасному уровню теплового нагружения и требует тепловой защиты. Специалисты ведущего центра авиационной науки разработали рекомендации по защите аппарата от таких нагрузок», — сообщает институт.

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ЦАГИ отмечает, что по итогам экспериментальных исследований в конструкцию «Ангары-А5» внесены необходимые изменения. «Так, были откорректированы схемы нанесения и толщины теплозащитного покрытия, установлены новые обтекатели для защиты системы отделения боковых блоков, а также оптимизированы параметры траектории полета», — говорится на сайте организации.

Официальное решение о начале работ над семейством «Ангара» принято первым президентом России Борисом Ельциным 6 января 1995 года. К настоящему времени ракета совершила всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году). Согласно первоначальному плану, первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева» ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет оценивается в 130 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом «Роскосмоса».

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