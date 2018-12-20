Продырявленный «Союз МС-09» полетел домой

Пилотируемый корабль «Союз МС-09» вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым («Роскосмос») и астронавтами Александром Герстом (Европейское космическое агентство) и Сериной Ауньен-Чэнселлор (НАСА) отправился на Землю, сообщается в прямой трансляции на сайте госкорпорации.

Отстыковка корабля от МКС состоялась в 04:40 по московскому времени. Приземление спускаемого аппарата в Казахстане ожидается в 08:04 в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

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В настоящее время на международной станции продолжает работу экипаж в составе космонавта «Роскосмоса» Олега Кононенко, астронавта Канадского космического агентства Давида Сен-Жака и астронавта НАСА Энн Макклейн.

В августе стало известно об утечке воздуха на МКС, источником которой стало отверстие в «Союз МС-09», пристыковавшегося к станции в июне. Впоследствии стало известно, что дыра появилась в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие, а в декабре — совершить выход в открытый космос для наружного обследования отверстия.

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